Spaziale la fotocamera del prossimo iPhone 14 Pro | gli ultimi rumors

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) Potrebbe essere davvero interessante, dal punto di vista hardware, la nuovadei prossimi14 Pro, stando almeno alle indiscrezioni raccolte questa mattina. Dopo aver fatto il punto della situazione per quanto riguarda la porta USB, come avrete notato con il nostro articolo di fine novembre, oggi tocca concentrarsi su un altro aspetto relativo alla sua potenziale scheda tecnica che potrebbe fare la differenza, in relazione alla. Vediamo, dunque, come stanno le cose in base alle informazioni raccolte in mattinata. Cosa possiamo aspettarci dalladei prossimi14 Pro Partiamo da un presupposto, ovvero che Apple pare aver in programma il lancio di quattro dispositivi durante il 2022. Mi riferisco ad un14 da 6,1 pollici, un ...