“Sostegno per il padre malato di Alzheimer”. Lo studente 11enne diventa Alfiere della Repubblica (Di martedì 14 dicembre 2021) Oggi al Palazzo del Quirinale, lo studente 11enne Mattia Piccoli ha ricevuto dal Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, l’attestato di onore per essere stato proclamato Alfiere della Repubblica italiana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 dicembre 2021) Oggi al Palazzo del Quirinale, loMattia Piccoli ha ricevuto dal Presidenteitaliana, Sergio Mattarella, l’attestato di onore per essere stato proclamatoitaliana. L'articolo .

