Sorteggio Champions | Guardiola | «Giusto ripeterlo per evitare sospetti»

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’allenatore del Manchester Cityha commentato la ripetizione deldiLeague Pep, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa ha commentato la ripetizione dei sorteggi diLeague. I Citizens erano stati prima accoppiati al Villarreal, poi allo Sporting Lisbona. LE PAROLE – «Penso che sia statoripetere il. È stato un errore. A volte capita questo genere di cose, soprattutto a giocatori e allenatori, quindi a volte anche la UEFA può sbagliare. Bisognavaperché non ci fossero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

UEFAcom_it : A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre posson… - Inter : ?? | #UCL Sorteggio nullo: verrà ripetuto alle 15:00 ?? - juventusfc : Ci siamo! Si inizia! ?? - abdo_massa : RT @InterCM16: #Klopp: 'Certamente è un sorteggio duro, sono primi in Italia, un'ottima squadra. #Lautaro è uno degli attaccanti più forti… - SantucciFulvio : RT @archistadia: Ma un Vitesse qualificato potrebbe giocare contro il Leicester, e viceversa il Tottenham contro il PSV. Impedire a priori… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggio Champions

Corriere dello Sport

L'allenatore del Manchester City Guardiola ha commentato la ripetizione deldiLeague Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa ha commentato la ripetizione dei sorteggi diLeague. I Citizens erano stati prima accoppiati ...Read More Sport Ecco i sorteggi delle Coppe europee: vediamo cosa è capitato alle italiane 13 Dicembre 2021 Il primoannullato per un errore. In Europa League sfide Barcellona - ...(ANSA) - ROMA, 14 DIC - La ripetizione dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions league è solo "l'ultimo ...Le parole di Paolo Condò nel suo editoriale sull'errore del sorteggio di Champions League: "Brutta figura planetaria", il giudizio ...