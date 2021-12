“Sono disperati” Panico al GF Vip | retroscena pesantissimo su Alex Belli e Soleil Sorge Che botta

(Di martedì 14 dicembre 2021) Un vero e proprio colpo di scena si è registrato nella puntata del ‘GF Vip’ del 13 dicembre. A sorpresaè stato costretto ad abbandonare il reality show dopo l’incontro con la moglie Delia Duran. L’ha infatti abbracciata, non rispettando le regole anti-contagio per il coronavirus. Letteralmente infuriata, che si è sentita presa in giro dall’attore. E ora è spuntato fuori un altroche riguarda proprio loro due. Infatti, dentro il programma ci sarebbe moltissima disperazione. Intanto,ha anche riferito dopo l’uscita didal programma: “Misentita tradita a livello umano e ammetto che mi ha fatto malissimo, però non posso farci nulla. Avevo messo il cuore con ...

Advertising

ErmannoKilgore : Dopo aver eliminato ?@GiuseppeConteIT? e #Arcuri “i capaci” hanno sempre inseguito il virus senza mai anticiparlo a… - Verusca34904548 : #gfvip I #solex disperati perché si aspettavano il lieto fine I veri fan di Soleil invece sono sollevati lei si è… - aquilascoop : Chi sono i 'VIP' solo di nome, ma disperati nella vita || Lo stile di vita di personaggi famosi e celebrità, potreb… - mpersivale : @ScaltritiLab Sono disperati: Super Green Pass, proroga dello stato di emergenza, nessun partito se li fila — a par… - VittorioPalumbo : RT @galatacla: TEGUCIGALPA, Honduras In questa impressionante istantanea, scattata da Luis Acosta (AFP), avvoltoi neri si disputano con de… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono disperati

Today.it

Attoniti, increduli,, gridavano per i dolore. Erano in crisi profonda". A parlare con l'...sempre momenti difficili. Anche da spiegare". Ma come reagiscono i familiari di una vittima ...Attoniti, increduli,, gridavano per i dolore. Erano in crisi profonda'. A parlare con l'...sempre momenti difficili. Anche da spiegare'. Ma come reagiscono i familiari di una vittima ...I problemi di salute di Sergio Aguero hanno spinto il Barcellona sul mercato. I blaugrana sono alla disperata ricerca di un attaccante già da gennaio: il ...E' calato il sipario sul teatrino, ormai smascherato da chiunque, fra Alex Belli e Soleil Sorge. L'uscita di scena dell'attore di Centovetrine, che in una manciata di minuti è riuscito a smarcarsi dal ...