(Di martedì 14 dicembre 2021) Partito democratico, Fratelli d’Italia e Lega in vetta e in crescita. Nelrealizzato da Swg per il tg di La7 di Enrico Mentana il Pd, secondo le intenzioni di voto degli, va al 22,1 per cento (+0,6). Lo tallona il partito guidato da Giorgia Meloni che segna il 20,2% (+0,4%). Terzo posto per la Lega di Matteo Salvini in recupero di mezzo punto percentuale negli ultimi sette giorni attestandosi così al 19%. Brutte notizie per il Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Giuseppe Conte tracolla al 14,3 per cento. Una cifra catastrofica, rispetto alla scorsa settimana, che vede i pentastellatirepiù giù e perdere lo 0,8 per cento. In crescita anche Forza Italia al 7,7 per cento con un +0,4. Glisognano ilConti alla mano il ...

welikeduel : Rivedi la puntata di ieri di #propagandalive: don Luigi Ciotti, Marco Mengoni @mengonimarco, Luisa Merloni, Maurizi… - SecolodItalia1 : Sondaggio La7, il centrodestra è il più amato dagli italiani. Sprofondo M5S che scivola sempre più giù… - Pinucci63757977 : @PetrazzuoloF @pdnetwork @Mov5Stelle Sondaggio la7, crollo m5s. Santa Alleanza Populista (pd m5s art1) 37,5%. Centr… - VELOSPORT1960 : L'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 - mamo75r : @AlleviLaura @fernandocazzato Bastava dire 'é proprio un sondaggio de LA7' -

Stato di emergenza o no, il M5s continua a crollare. Anche ilandato in onda durante il Tg diparla chiaro. Per il partito di Giuseppe Conte sono davvero dolori. In una sola settimana i grillini hanno perso quasi un punto percentuale. Il dato fa ...Balzo in avanti per Partito democratico, Fratelli d'Italia e Lega. I tre partiti in vetta alrealizzato da Swg per il tg didi Enrico Mentana registrano rispettivamente il 22,1 per cento (+0,6), il 20,2 (+0,4) e il 19 per cento (+0,5). Segue poi il Movimento 5 Stelle. A ...La Playlist La7. Sono solo insulti . Vedi Anche Leopolda, Boschi su Open: 'Noi la macchina del fango la abbiamo subita, non organizzata. Ora basta, io orgogliosa' e si commuove Il direttore di Libero ...L'ultimo sondaggio Swg premia il centrodestra: Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si avvicinano al 50%. Tracollo dei 5 Stelle: pessime notizie per i giallorossi ...