Sondaggi politici oggi | il Pd cresce ma Fratelli d’Italia lo insegue

I Sondaggi politici di SWG per Tgla7 illustrati da Enrico Mentana ieri confermano che il Partito Democratico è ancora il primo partito. Ma l'ascesa di Fratelli d'Italia non è finita. E con il partito di Giorgia Meloni crescono anche gli altri di centrodestra. Colpa della campagna per Berlusconi al Quirinale? Nel dettaglio nelle intenzioni di voto della rilevazione di Swg il Partito Democratico si conferma il primo partito con il 22,1% in crescita dello 0,6% in una settimana. Segue a ruota Fratelli d'Italia però: il partito guidato da Giorgia Meloni ha anch'esso un trend positivo, segnando il 20,2% (+0,4%). Terzo posto per la Lega di Matteo Salvini in recupero di mezzo punto percentuale negli ultimmi sette giorni attestandosi così al 19%. Il primo partito con un segno meno rispetto ...

