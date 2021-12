Sondaggi elettorali Swg, il Pd cresce ancora e raggiunge il 22,1% (Di martedì 14 dicembre 2021) L’aumento del Pd nelle intenzioni di voto dei Sondaggi elettorali era cominciato all’indomani delle elezioni comunali che avevano regalato la vittoria al centrosinistra almeno nelle maggiori città italiane, ed è poi proseguito nel tempo. Per Swg è stato così importante da portare il partito di Letta vicino ai livelli delle elezioni europee, prima della scissione di Italia Viva e Azione. Oggi raggiunge infatti il 22,1%, in crescita del 0,6% in una settimana, e allunga il vantaggio su Fratelli d’Italia, che comunque sale di quattro decimi al 20,2%. Se però guardiamo i dati dal punto di vista delle coalizioni, ecco che il panorama appare meno roseo per il centrosinistra nel suo complesso. perché il Movimento 5 Stelle perde più di quanto il Pd guadagni, ovvero lo 0,8%, e scivola al 14,3%. E anche Articolo 1 e ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 14 dicembre 2021) L’aumento del Pd nelle intenzioni di voto deiera cominciato all’indomani delle elezioni comunali che avevano regalato la vittoria al centrosinistra almeno nelle maggiori città italiane, ed è poi proseguito nel tempo. Per Swg è stato così importante da portare il partito di Letta vicino ai livelli delle elezioni europee, prima della scissione di Italia Viva e Azione. Oggiinfatti il 22,1%, in crescita del 0,6% in una settimana, e allunga il vantaggio su Fratelli d’Italia, che comunque sale di quattro decimi al 20,2%. Se però guardiamo i dati dal punto di vista delle coalizioni, ecco che il panorama appare meno roseo per il centrosinistra nel suo complesso. perché il Movimento 5 Stelle perde più di quanto il Pd guadagni, ovvero lo 0,8%, e scivola al 14,3%. E anche Articolo 1 e ...

Advertising

Carmen22877177 : RT @anari56: Supermedia sondaggi LA7 il PD da quest’estate primo partito in Italia. Oramai alle bufale pre elettorali della sinistra dovrem… - maggiorefantasm : @RobertoMerlino1 Questo sondaggio autoprodotto e su un campione estremamente ridotto si discosta assai dalla media… - voceirriverente : @gladiatoremassi evidentemente le bastonate elettorali non ti hanno ne svegliatno ne rinsavito :) forse guardando i… - 273_333 : @GuidoCrosetto Un patriota da credito ai sondaggi ? Il presidente patriota, nemico dei razzisti,evasori fiscali (co… - 273_333 : @DSantanche @GiorgiaMeloni Primo Partito su voti ultime elezioni ? Non e’ così . Per una che vuole un patriota ( an… -