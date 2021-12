Sollevamento pesi, Mondiali 2021: Paredes Montano firma il nuovo record del mondo di strappo nei 96 kg (Di martedì 14 dicembre 2021) A Tashkent, in Uzbekistan, si è svolta quest’oggi l’ottava giornata di gara dei Campionati Mondiali di Sollevamento pesi 2021, rassegna iridata che chiude di fatto la stagione olimpica. Day-8 in cui sono andati in scena i Gruppi A delle categorie -96 kg maschili e -76 kg femminili. Colombia in trionfo nella competizione maschile grazie a Lesman Paredes Montano, autore del nuovo record mondiale di strappo con 187 kg (superato di una lunghezza il precedente primato dell’iraniano Sohrab Moradi) e vincitore della medaglia d’oro di totale con 400 kg complessivi. Il 25enne sudamericano si è limitato a gestire il vantaggio accumulato nella prima parte di gara, alzando 213 kg di slancio (fuori dal podio di specialità) e garantendosi il ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) A Tashkent, in Uzbekistan, si è svolta quest’oggi l’ottava giornata di gara dei Campionatidi, rassegna iridata che chiude di fatto la stagione olimpica. Day-8 in cui sono andati in scena i Gruppi A delle categorie -96 kg maschili e -76 kg femminili. Colombia in trionfo nella competizione maschile grazie a Lesman, autore delmondiale dicon 187 kg (superato di una lunghezza il precedente primato dell’iraniano Sohrab Moradi) e vincitore della medaglia d’oro di totale con 400 kg complessivi. Il 25enne sudamericano si è limitato a gestire il vantaggio accumulato nella prima parte di gara, alzando 213 kg di slancio (fuori dal podio di specialità) e garantendosi il ...

