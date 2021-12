Soleil Sorge trova i bigliettini lasciati da Alex: “Alla fine sono solo…” (VIDEO) (Di martedì 14 dicembre 2021) Soleil Sorge si mette in cerca dei bigliettini lasciati dal gieffino Alex Belli in giro per la Casa prima di abbandonare il gioco. Ecco cosa è emerso La gieffina Soleil Sorge nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera ha dovuto affrontare con coraggio una drastica decisione. Il gieffino Alex Belli ha scelto di abbandonare il gioco durante il confronto con sua moglie Delia Duran. L’attore ha violato il regolamento ed ha dovuto lasciare definitivamente la Casa. Questa inaspettata reazione di Alex ha ferito profondamente la giovane Soleil Sorge, dopo aver condiviso alti e bassi in questi tre mesi e costruito un’amicizia speciale, l’influencer si è sentita tradita ed ha ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 dicembre 2021)si mette in cerca deidal gieffinoBelli in giro per la Casa prima di abbandonare il gioco. Ecco cosa è emerso La gieffinanel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera ha dovuto affrontare con coraggio una drastica decisione. Il gieffinoBelli ha scelto di abbandonare il gioco durante il confronto con sua moglie Delia Duran. L’attore ha violato il regolamento ed ha dovuto lasciare definitivamente la Casa. Questa inaspettata reazione diha ferito profondamente la giovane, dopo aver condiviso alti e bassi in questi tre mesi e costruito un’amicizia speciale, l’influencer si è sentita tradita ed ha ...

