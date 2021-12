Soleil piange dopo il risveglio senza Alex | lo sfogo con Carmen e Jessica – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 14 dicembre 2021)Sorgela squalifica diBelli è apparsa demoralizzata e sottotono. Stamattina ilnella Casa del Grande Fratello Vip non è stato dei migliori e l’italo americana ha raccontato le sue sensazioni a caldo aRusso eSelassiè.si svegliae scoppia are Io di base... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.