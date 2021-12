Snowboard alpino, i convocati dell’Italia per il PGS di Carezza: quindici azzurri in gara (Di martedì 14 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di Snowboard alpino è scattata la scorsa settimana a Bannoye, in Russia, mentre giovedì 16 il massimo circuito si sposta in Italia, a Carezza, per la seconda tappa stagionale, che prevede un gigante parallelo con le qualificazioni in programma alle ore 09.00 e la fase finale alle ore 13.00. quindici gli azzurri convocati. Nella gara maschile saranno al via Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Fabian Lantschner, Marc Hofer, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller ed Aaron March, mentre in quella femminile saranno presenti Elisa Caffont, Nadya Ochner, Jasmin Coratti, Sofia Valle, Elisa Fava e Lucia Dalmasso. Foto: LM-LPS/Luca Tedeschi Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) La Coppa del Mondo diè scattata la scorsa settimana a Bannoye, in Russia, mentre giovedì 16 il massimo circuito si sposta in Italia, a, per la seconda tappa stagionale, che prevede un gigante parallelo con le qualificazioni in programma alle ore 09.00 e la fase finale alle ore 13.00.gli. Nellamaschile saranno al via Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Fabian Lantschner, Marc Hofer, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller ed Aaron March, mentre in quella femminile saranno presenti Elisa Caffont, Nadya Ochner, Jasmin Coratti, Sofia Valle, Elisa Fava e Lucia Dalmasso. Foto: LM-LPS/Luca Tedeschi

