Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per rilevare 4 impianti biometano (Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell'economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano. L'operazione riguarda, nella prima fase, "l'acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) -, attraverso la propria controllata4Environment attiva nel settore dele dell'economia circolare, ha sottoscritto uncon, società che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da biogas,, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio die progetti di sviluppo nel settore del trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di. L'operazione riguarda, nella prima fase, "l'acquisizione di quattro società detentrici di altrettantiin esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio ...

