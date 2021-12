Slittino, Coppa del Mondo Igls 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di martedì 14 dicembre 2021) Ci stiamo avvicinando ad ampi passi verso le festività natalizie, ma la Coppa del Mondo di Slittino non accenna assolutamente a riposarsi. Prima della pausa della prossima settimana, infatti, faremo in tempo a vivere anche la quinta tappa stagionale. Dopo l’esordio in terra cinese di Yanqing, la doppietta russa di Sochi, e il primo appuntamento tedesco di Altenberg, la corsa alla Sfera di Cristallo si sposterà a Igls-Innsbruck per l’immancabile tappa sul budello austriaco, quinto evento della stagione. Si entra sempre più nel vivo per le varie classifiche, dato che siamo ufficialmente a metà del cammino. Dopo Igls, infatti, si tornerà in azione il primo gennaio a Winterberg, quindi toccherà a Sigulda, Oberhof e gran finale a Sankt Moritz, prima di tornare in Cina per i Giochi Olimpici di Pechino ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Ci stiamo avvicinando ad ampi passi verso le festività natalizie, ma ladeldinon accenna assolutamente a riposarsi. Prima della pausa della prossima settimana, infatti, faremo in tempo a vivere anche la quinta tappa stagionale. Dopo l’esordio in terra cinese di Yanqing, la doppietta russa di Sochi, e il primo appuntamento tedesco di Altenberg, la corsa alla Sfera di Cristallo si sposterà a-Innsbruck per l’immancabile tappa sul budello austriaco, quinto evento della stagione. Si entra sempre più nel vivo per le varie classifiche, dato che siamo ufficialmente a metà del cammino. Dopo, infatti, si tornerà in azione il primo gennaio a Winterberg, quindi toccherà a Sigulda, Oberhof e gran finale a Sankt Moritz, prima di tornare in Cina per i Giochi Olimpici di Pechino ...

