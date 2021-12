Skicross: sei azzurri qualificati alle fasi finali della tappa di Coppa del Mondo di Arosa (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono andate in scena oggi (erano in programma ieri ma rimandate per maltempo) le qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di Skicross in quel di Arosa. In terra svizzera appuntamento alle 18.30 per le fasi finali. Sulle nevi elvetiche sono ben sei gli azzurri qualificati alle fasi ad eliminazione diretta, a testimonianza di una crescita netta e costante della squadra tricolore. Tra gli uomini avanzano Simone Deromedis, reduce dal podio in Francia di qualche giorno fa, venticinquesimo, Edoardo Zorzi, ventisettesimo, Dominik Zuech, 37mo e Yanick Gunsch, 47mo. Ad imporsi lo svizzero Ryan Regez, con il tempo di 28?91. Al femminile invece spazio a ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono andate in scena oggi (erano in programma ieri ma rimandate per maltempo) le qualificazionidideldiin quel di. In terra svizzera appuntamento18.30 per le. Sulle nevi elvetiche sono ben sei gliad eliminazione diretta, a testimonianza di una crescita netta e costantesquadra tricolore. Tra gli uomini avanzano Simone Deromedis, reduce dal podio in Francia di qualche giorno fa, venticinquesimo, Edoardo Zorzi, ventisettesimo, Dominik Zuech, 37mo e Yanick Gunsch, 47mo. Ad imporsi lo svizzero Ryan Regez, con il tempo di 28?91. Al femminile invece spazio a ...

