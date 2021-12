Skicross | Coppa del Mondo | Mobaerg e Thompson vincono ad Arosa | Simone Deromedis ottimo 5°

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ad(Svizzera) è andata in scena la quarta tappa delladel2021-2022 di, disciplina dello sci freestyle. Tra gli uomini ha vinto lo svedese David. Il 22enne ha conquistato il suo secondo successo nel massimo circuito itinerante, a due anni dal primo ottenuto proprio sulle nevi elvetiche il 15 dicembre 2020. Lo scandinavo era poi salito sul podio in due occasioni lo scorso inverno, sempre a Bakuriani (Georgia).ha dominato la gara fin dalle battute iniziali ed è riuscito ad avere la meglio sul francese Terence Tchiknavorian (secondo come due giorni fa, dopo ver vinto sabato), sul canadese Jared Schmidt e sull’austraco Johannes Rohrweck. Ancora una prova eccellente da parte del nostroche, dopo ...

OA Sport

Tra gli uomini avanzano Simone Deromedis , reduce dal podio in Francia di qualche giorno fa, venticinquesimo, Edoardo Zorzi , ventisettesimo, Dominik Zuech , 37mo e Yanick Gunsch , 47mo. Ad imporsi lo ...... diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+) 20.15 SCI FREESTYLE (del Mondo) -maschile/femminile ad Arosa, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su ...Ad Arosa (Svizzera) è andata in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Tra gli uomini ha vinto lo svedese David Mobaerg. Il 22enne ha conqui ...Coppa del Mondo di skicross: in Svizzera altra grande gara del talento azzurro, fuori solo in semifinale, mentre Edoardo Zorzi si era fermato ai quarti. Per Fantelli e ...