Si sarebbe suicidato il presunto assassino di Jenny la giovane di Catania (Di martedì 14 dicembre 2021) E' finita poche ore fa la caccia al presunto assassino di Jenny. E l'epilogo è drammatico. È stato infatti trovato morto in un casolare abbandonato del Villaggio Campo di mare, a Catania, l'uomo sospettato di avere assassinato Giovanna «Jenny» Cantarero. Si tratta di Sebastiano Spampinato, 30 anni, sposato. Le forze dell'ordine continuano le loro indagini, quello che emerge è che lo Spampinato, si sarebbe suicidato. Si tratterebbe però di una morte per arma da fuoco e per questo motivo di aspettano le indicazioni del medico legale che potrà confermare le cause della morte. L'uomo aveva una relazione con una vittima, dopo l'omicidio è sempre stato il solo e unico sospettato. I carabinieri del Comando provinciale sono certi che Spampinato fino a lunedì pomeriggio fosse ...

