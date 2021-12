Si ribalta un mezzo pesante in cantiere | operaio muore schiacciato

(Di martedì 14 dicembre 2021) Sie un. E’ quanto accaduto oggi pomeriggio a Bodio Lomnago, in provincia di Varese. L’uomo, un 51enne, era insieme ai suoi colleghi e stava lavorando in una casa in costruzione quando, ad...

Bodio Lomnago (Varese) - Un operaio di 51 anni è morto nel pomeriggio a Bodio Lomnago (Varese) nel cantiere di una casa in costruzione, secondo il 118 schiacciato da un mezzo pesante che si è ribaltat ...Varese, 14 dic. (LaPresse) - Un uomo di 51 anni ha perso la vita e un altro uomo di 55 anni ha riportato ferite a causa del ribaltamento di un mezzo pesante.