Si è rifatto una vita e lavora come magazziniere ma deve scontare 4 anni e mezzo per una violenta rissa nel 2013: arrestato (Di martedì 14 dicembre 2021) FANO - È stato rintracciato ieri a casa sua, il 31enne che a Fano, nella primavera del 2013, prese parte ad una violenta rissa che culminò nell'aggressione di un pregiudicato fanese allora 31enne, ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 14 dicembre 2021) FANO - È stato rintracciato ieri a casa sua, il 31enne che a Fano, nella primavera del, prese parte ad unache culminò nell'aggressione di un pregiudicato fanese allora 31enne, ...

Advertising

claudiocancian3 : @FusatoRiccardo Esatto e non si capisce perchè sia stato rifatto tutto quando ogni operazione era una storia a se e… - iltronodispine : @viacolvino è chiaro come il Sole (battutona) che con lei vogliono fare una specie di Zorzi bis: soggetto psicologi… - CryptoNotes_IT : @Gianluca_Vacchi assolto....e quella paura che a chiunque possa ingiustamente capitare di finire coinvolto in una f… - bea_boffe : A quelli che dicono che il sorteggio non andasse rifatto forse non hanno bene presente come funzionano le probabili… - Nobodysayops : Soleil può essere stronza,usare termini non adeguati, ma vedere soffrire una persona per un omuncolo fa veramente m… -