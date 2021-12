“Si accettano scommesse” Simona Ventura cambia strada, grande clamore per il suo futuro (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo anni di conduzione arriva la svolta, per Simona Ventura si apre un nuovo capitolo della sua vita. Chi l’avrebbe mai immaginato? Oggi una sterzata del tutto inattesa cambia le rotte future dell’amata conduttrice di origini romagnole, Simona Ventura. Il destino sembrerebbe averle chiesto una maggior consapevolezza, e lei, nonostante l’inconsueta necessità di dedicarsi ad L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo anni di conduzione arriva la svolta, persi apre un nuovo capitolo della sua vita. Chi l’avrebbe mai immaginato? Oggi una sterzata del tutto inattesale rotte future dell’amata conduttrice di origini romagnole,. Il destino sembrerebbe averle chiesto una maggior consapevolezza, e lei, nonostante l’inconsueta necessità di dedicarsi ad L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

blindloveistrue : RT @Sei_serio_: Tempo due settimane e: Soleil si intrometterá tra Gianmaria e Sophie, allontanerá Biagio da Miriana (che poi non sarebbe ma… - SilviaSiza56 : RT @GraziaDeNicola1: Dove sarà la Monsè? Si accettano scommesse ?? #gfvip - M_Ferrari237 : RT @Sei_serio_: Tempo due settimane e: Soleil si intrometterá tra Gianmaria e Sophie, allontanerá Biagio da Miriana (che poi non sarebbe ma… - Sei_serio_ : Tempo due settimane e: Soleil si intrometterá tra Gianmaria e Sophie, allontanerá Biagio da Miriana (che poi non sa… - surydany : Spoiler: Soleil ripiegherà di nuovo su Gianmaria. Si accettano scommesse. #GFVIPParty #GFVip2021 #gfvip #GFVIP #fuorisoleil -