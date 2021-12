Sessant’anni di storia e per Brembo è record di titoli sportivi (Di martedì 14 dicembre 2021) Brembo celebra nel migliore dei modi la conclusione del sessantesimo anniversario dalla sua fondazione, confermandosi ai vertici tecnologici nelle competizioni sportive a due e quattro ruote grazie a 62 titoli mondiali ottenuti nelle principali competizioni da auto e moto fornite con impianti del gruppo bergamasco. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 14 dicembre 2021)celebra nel migliore dei modi la conclusione del sessantesimo anniversario dalla sua fondazione, confermandosi ai vertici tecnologici nelle competizioni sportive a due e quattro ruote grazie a 62mondiali ottenuti nelle principali competizioni da auto e moto fornite con impianti del gruppo bergamasco.

