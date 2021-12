Sermone sui benefici del nucleare. Cingolani non si nasconde più. Il ministro torna ad esaltare l’energia atomica. Ma né Camere né Governo lo hanno mai autorizzato (Di martedì 14 dicembre 2021) Se non ci fosse, Roberto Cingolani sarebbe da inventare. Se fosse già inammissibile che un ministro di qualunque dicastero vaneggi di energia nucleare dopo che questa maggioranza è nata anche per una svolta in campo ambientale, desta ancora più stupore che a parlare di nucleare sia il ministro della Transizione ecologica. Si raggiungono poi livelli incredibili quando queste dichiarazioni vengono fatte a scuola, dinanzi a ragazzi e ragazze. Dunque, al futuro. Eppure è proprio quello che è accaduto ieri. “È certo che il nucleare ci sarà nella tassonomia europea della finanza sostenibile, lo hanno già anticipato; è una fonte che non produce Co2”, ha detto nel corso di un incontro sul web con gli studenti delle superiori. Certo, è vero che una settimana fa, l’Unione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 dicembre 2021) Se non ci fosse, Robertosarebbe da inventare. Se fosse già inammissibile che undi qualunque dicastero vaneggi di energiadopo che questa maggioranza è nata anche per una svolta in campo ambientale, desta ancora più stupore che a parlare disia ildella Transizione ecologica. Si raggiungono poi livelli incredibili quando queste dichiarazioni vengono fatte a scuola, dinanzi a ragazzi e ragazze. Dunque, al futuro. Eppure è proprio quello che è accaduto ieri. “È certo che ilci sarà nella tassonomia europea della finanza sostenibile, logià anticipato; è una fonte che non produce Co2”, ha detto nel corso di un incontro sul web con gli studenti delle superiori. Certo, è vero che una settimana fa, l’Unione ...

