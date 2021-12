Serie C, Coppa Italia 2021/2022: rinviata Fidelis Andria-Sudtirol per focolaio Covid-19 (Di martedì 14 dicembre 2021) La Lega Pro ha annunciato il rinvio della semifinale d’andata di Coppa Italia di Serie C tra Fidelis Andria e Sudtirol. Decisivo il focolaio Covid-19 che si è abbattuto sul club altoatesino. Questo il comunicato ufficiale: “La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto dell’istanza presentata in data 14.12.2021 dalla società Südtirol e del provvedimento assunto dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – n. protocollo KS-036, pervenuto in data odierna, nel quale “Considerate le circostanze evidenziate dalle indagini epidemiologiche finora svolte” viene disposta la “quarantena domiciliare per ogni componente del gruppo-squadra, con divieto assoluto di allontanamento dal domicilio”; in dipendenza di quanto sopra ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) La Lega Pro ha annunciato il rinvio della semifinale d’andata didiC tra. Decisivo il-19 che si è abbattuto sul club altoatesino. Questo il comunicato ufficiale: “La Legana Calcio Professionistico, preso atto dell’istanza presentata in data 14.12.dalla società Südtirol e del provvedimento assunto dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – n. protocollo KS-036, pervenuto in data odierna, nel quale “Considerate le circostanze evidenziate dalle indagini epidemiologiche finora svolte” viene disposta la “quarantena domiciliare per ogni componente del gruppo-squadra, con divieto assoluto di allontanamento dal domicilio”; in dipendenza di quanto sopra ...

