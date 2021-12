Serie A, giudice sportivo: solo tre squalificati in vista della diciottesima giornata (Di martedì 14 dicembre 2021) Archiviata la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, il giudice sportivo si è pronunciato sulle sanzioni da applicare nei confronti di club e calciatori. A saltare la prossima giornata del torneo saranno Felix Afena Gyan (Roma), Kaan Ayhan (Sassuolo) ed Isaac Success (Udinese). Le assenze nella diciottesima giornata, dunque, saranno soltanto tre. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Archiviata la diciassettesimadel campionato diA 2021/2022, ilsi è pronunciato sulle sanzioni da applicare nei confronti di club e calciatori. A saltare la prossimadel torneo saranno Felix Afena Gyan (Roma), Kaan Ayhan (Sassuolo) ed Isaac Success (Udinese). Le assenze nella, dunque, saranno soltanto tre. SportFace.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Serie A, giudice sportivo: una giornata di squalifica per Felix, Success e Ayhan - sportface2016 : #SerieA, giudice sportivo: solo tre squalificati in vista della diciottesima giornata - LALAZIOMIA : GIUDICE SPORTIVO | Sanzione per due giocatori della Lazio nell’ultima di campionato contro il Sassuolo… - CalcioWeb : #SerieA, gli squalificati dopo la 17esima giornata: i provvedimenti del giudice sportivo - psb_original : Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 17a giornata: stangata per Iachini #SerieB -