"Senatore, famoso e padre di famiglia": chi è il politico molestatore dell'articolo – bomba di Dagospia? (Di martedì 14 dicembre 2021) Il sito Dagospia lancia la notizia riguardante le ripetute, presunte molestie perpetrate da un Senatore noto a livello nazionale ai danni delle sue collaboratrici e colleghe di partito. La storia, le denunce e quel silenzio assordante dei compagni di partito… Una storia, l'ennesima, di molestie, quella divulgata da Dagospia, che questa volta ha come protagonista un uomo delle istituzioni. Un Senatore, per la precisione, la cui identità è stata tenuta segreta per volere delle vittime. Alcune, in particolare, hanno deciso di denunciare, condividendo non solo la loro esperienza di violenze subite, ma anche le informazioni in loro possesso. Pare, infatti, che le loro siano solo alcune delle tantissime storie di abusi che hanno come protagonista il Senatore, per giunta sposato e con ...

