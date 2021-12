Senato, la Giunta per le immunità vota no ai domiciliari per il berlusconiano Luigi Cesaro. Il voto finale spetta a Palazzo Madama (Di martedì 14 dicembre 2021) No agli arresti domiciliari per il Senatore campano di Forza Italia Luigi Cesaro. È questo l’effetto della decisione della Giunta delle immunità parlamentari di Palazzo Madama, che ha dato il via libera alla relazione del Senatore di Iv Giuseppe Cucca, che ha chiesto di rigettare la richiesta del gip nei confronti dell’esponente berlusconiano. Che si è salvato, quindi, anche grazie all’aiuto dei colleghi renziani. Nella fattispecie, i componenti della Giunta si sono espressi in 12 contro l’arresto e in 7 si sono astenuti. Il voto finale ora spetta all’Aula. Cesaro è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, e la richiesta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) No agli arrestiper ilre campano di Forza Italia. È questo l’effetto della decisione delladelleparlamentari di, che ha dato il via libera alla relazione delre di Iv Giuseppe Cucca, che ha chiesto di rigettare la richiesta del gip nei confronti dell’esponente. Che si è salvato, quindi, anche grazie all’aiuto dei colleghi renziani. Nella fattispecie, i componenti dellasi sono espressi in 12 contro l’arresto e in 7 si sono astenuti. Iloraall’Aula.è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, e la richiesta ...

Advertising

fattoquotidiano : Scandalo Open: in Giunta al Senato FI si inventa il “precedente Siri” per salvare Renzi e trascinare i pm fiorentin… - bodyzen52 : PD e M5S astenuti... ?????? - thelondonboys47 : RT @Patty66509580: Fondazione Open, la Giunta del Senato chiede all’Aula di sollevare il conflitto di attribuzione contro i pm di Firenze c… - Varco001 : RT @FQLive: #ULTIMORA Caso Open, la Giunta del Senato approva la richiesta di conflitto d'attribuzioni - MGT6025 : (ANSA) - La Giunta per le immunità del Senato chiederà all'Aula di votare sul conflitto di attribuzione per il caso… -