**Senato: Giunta boccia richiesta Rossomando (Pd) per acquisizione nuovi atti su Renzi** (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - La Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato, a quanto si apprende, ha bocciato la richiesta di nuova istruttoria presentata dalla senatrice Pd, Anna Rossomando, per acquisizione nuovi atti legati al caso Open che coinvolge Matteo Renzi.

