Senato | Cucca Iv | ' dolore per scomparsa Ligios | protagonista politica sarda'

"Nei giorni scorsi è deceduto a Nuoro il senatore Giosué Ligios. Per capire chi è, basta ricordare che il senatore Ligios è stato semianalfabeta fino all'età di vent'anni. Appartenente a una famiglia umilissima di soli pastori, a vent'anni ha deciso, con grande e forza e grande coraggio, di riscattarsi e si è messo a studiare". Così intervenendo in aula il senatore Giuseppe Cucca di Italia Viva. "In pochi anni ha bruciato le tappe ed è stato un protagonista della vita. Nel 1964 è stato Presidente della Provincia di Nuoro, consigliere regionale del 1969, assessore regionale, senatore per tre legislature e Sottosegretario al tesoro, europarlamentare egualmente per tre ...

... che ha dato il via libera alla relazione del senatore di Iv Giuseppe, che ha chiesto di ... Richiesta "congelata" dal gip, che prima di pronunciarsi ha trasmesso le carte alaffinché ...La Giunta delle immunità parlamentari di palazzo Madama ha dato il via libera alla relazione del senatore di Iv Giuseppeche chiede di rigettare la richiesta di arresti domiciliari per Luigi Cesaro, senatore campano di Forza Italia. I componenti della giunta si sono espressi in 12 contro l'arresto e in 7 si sono ...Roma, 14 dic. "Nei giorni scorsi è deceduto a Nuoro il senatore Giosué Ligios. Per capire chi è, basta ricordare che il senatore Ligios è stato semianalfabeta f ...La giunta delle immunità parlamentari di palazzo Madama ha dato il via libera alla relazione del senatore di Iv Giuseppe Cucca che chiede di rigettare la richiesta di arresti domiciliari per Luigi Ces ...