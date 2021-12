S’è speso un milione di dollari di aiuti Covid in lusso e casinò: tre anni di carcere ad ex giocatore dell’NFL (Di martedì 14 dicembre 2021) Joshua J. Bellamy, ex wide receiver dei New York Jets, squadra di football americano che gioca in NFL, ha ottenuto un prestito di 1,2 milioni di dollari come aiuto per la crisi dovuta al Covid e se li è spesi comprando vari articoli di lusso o giocandoseli al casinò. E’ stato condannato a più di tre anni di carcere da una corte federale. Bellamy – scrive il New York Times, si è dichiarato colpevole a giugno di cospirazione per frode telematica. Ha ottenuto un prestito del programma di protezione dello stipendio di 1,2 milioni di dollari per la sua azienda, la Drip Entertainment L.L.C., utilizzando informazioni false. E poi ha usato i soldi per fare la bella vita, spendendo ad esempio 104.000 dollari tra Dior e Gucci e altri 63.000 ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) Joshua J. Bellamy, ex wide receiver dei New York Jets, squadra di football americano che gioca in NFL, ha ottenuto un prestito di 1,2 milioni dicome aiuto per la crisi dovuta ale se li è spesi comprando vari articoli dio giocandoseli al. E’ stato condannato a più di tredida una corte federale. Bellamy – scrive il New York Times, si è dichiarato colpevole a giugno di cospirazione per frode telematica. Ha ottenuto un prestito del programma di protezione dello stipendio di 1,2 milioni diper la sua azienda, la Drip Entertainment L.L.C., utilizzando informazioni false. E poi ha usato i soldi per fare la bella vita, spendendo ad esempio 104.000tra Dior e Gucci e altri 63.000 ...

