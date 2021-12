Se il Pos non funziona scatta la multa, verso la nuova stretta per negozi e ristoranti (Di martedì 14 dicembre 2021) Scatteranno le multe se un commerciante o un professionista non permetterà i pagamenti elettronici. La scusa del Pos che non funziona non potrà più bastare per costringere i clienti a ricorrere al denaro contante per l’acquisto di beni o servizi, dopo che in commissione Bilancio della Camera sono stati approvati bipartisan due emendamenti e altrettanti correttivi che impongono una multa di 30 euro nel caso di diniego di un pagamento con bancomat o carta di credito. Sanzione che verrà maggiorata del 4 per cento del valore della vendita o della prestazione di servizi per cui non è stato accettato il pagamento digitale. Ad esempio se al ristorante venisse negato il pagamento elettronico di un pasto di 25 euro, la multa per il ristoratore sarà di 31 euro. In passato ci aveva già provato il governo Conte II con il Dl Fiscale collegato alla ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Scatteranno le multe se un commerciante o un professionista non permetterà i pagamenti elettronici. La scusa del Pos che nonnon potrà più bastare per costringere i clienti a ricorrere al denaro contante per l’acquisto di beni o servizi, dopo che in commissione Bilancio della Camera sono stati approvati bipartisan due emendamenti e altrettanti correttivi che impongono unadi 30 euro nel caso di diniego di un pagamento con bancomat o carta di credito. Sanzione che verrà maggiorata del 4 per cento del valore della vendita o della prestazione di servizi per cui non è stato accettato il pagamento digitale. Ad esempio se al ristorante venisse negato il pagamento elettronico di un pasto di 25 euro, laper il ristoratore sarà di 31 euro. In passato ci aveva già provato il governo Conte II con il Dl Fiscale collegato alla ...

