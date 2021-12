Se il Fondo di coesione è un allarme rosso per il Pnrr (Di martedì 14 dicembre 2021) A fronte di 47,5 miliardi di euro di risorse programmate, solamente 11 miliardi sono stati impegnati e ammontano solo a 4,2 miliardi gli euro effettivamente pagati. Questi numeri si riferiscono al Fondo coesione e Sviluppo (Fcs) 2014-2020 e arrivano dal monitoraggio delle politiche di coesione della Ragioneria Generale dello Stato aggiornato al 31 agosto scorso. Brutta notizia. Pessima anche se la leggiamo attraverso i rapporti percentuali: 23,24% il rapporto tra risorse impegnate e programmate e 8,88% quello tra risorse pagate e programmate. La preoccupazione poi sale se pensiamo che si tratta soprattutto di impegni di spesa degli enti territoriali, ossia quella programmazione economica utile a dare una risposta per il futuro anche alle aeree disagiate del nostro Paese. E a Palazzo Chigi sono ben consapevoli che l’adagio contadino, ... Leggi su formiche (Di martedì 14 dicembre 2021) A fronte di 47,5 miliardi di euro di risorse programmate, solamente 11 miliardi sono stati impegnati e ammontano solo a 4,2 miliardi gli euro effettivamente pagati. Questi numeri si riferiscono ale Sviluppo (Fcs) 2014-2020 e arrivano dal monitoraggio delle politiche didella Ragioneria Generale dello Stato aggiornato al 31 agosto scorso. Brutta notizia. Pessima anche se la leggiamo attraverso i rapporti percentuali: 23,24% il rapporto tra risorse impegnate e programmate e 8,88% quello tra risorse pagate e programmate. La preoccupazione poi sale se pensiamo che si tratta soprattutto di impegni di spesa degli enti territoriali, ossia quella programmazione economica utile a dare una risposta per il futuro anche alle aeree disagiate del nostro Paese. E a Palazzo Chigi sono ben consapevoli che l’adagio contadino, ...

