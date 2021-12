Scuola: Turi (Uil), 'probabile chiusura anticipata nel Lazio' (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Da quanto appreso, nel Lazio stanno pensando di anticipare la chiusura delle scuole a causa della recrudescenza della malattia". Lo riferisce all'Adnkronos il segretario nazionale di Uil Scuola Pino Turi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Da quanto appreso, nelstanno pensando di anticipare ladelle scuole a causa della recrudescenza della malattia". Lo riferisce all'Adnkronos il segretario nazionale di UilPino

