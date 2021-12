Scuola, studentessa liceo Roma: "Io figlia di no vax e non vaccinata privata dell'adolescenza" (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Purtroppo non sono vaccinata. I miei genitori si preoccupano degli effetti a lungo termine, che possa ammalarmi di chissà cosa a 50 anni, ma io preferisco morire prima e vivere adesso un''adolescenza normale. Non voglio bruciarla così, prigioniera, senza poter far niente. Ma a loro non interessa, dicono che lo fanno per il mio bene". E' il grido silenzioso di una minore che vorrebbe vaccinarsi ma non può, perché mamma e papà non vogliono: Matilde, nome immaginario di una sedicenne di un liceo Romano, figlia di due genitori no vax che "rifiutano il vaccino, hanno paura. Per loro stessi, per me..." "Io non condivido quello che dicono, perché se lo somministrano vuol dire che un minimo di sicurezza c'è....Preferisco non parlarne più - dice all'Adnkronos la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021), 14 dic. (Adnkronos) - "Purtroppo non sono. I miei genitori si preoccupano degli effetti a lungo termine, che possa ammalarmi di chissà cosa a 50 anni, ma io preferisco morire prima e vivere adesso un''normale. Non voglio bruciarla così, prigioniera, senza poter far niente. Ma a loro non interessa, dicono che lo fanno per il mio bene". E' il grido silenzioso di una minore che vorrebbe vaccinarsi ma non può, perché mamma e papà non vogliono: Matilde, nome immaginario di una sedicenne di unno,di due genitori no vax che "rifiutano il vaccino, hanno paura. Per loro stessi, per me..." "Io non condivido quello che dicono, perché se lo somministrano vuol dire che un minimo di sicurezza c'è....Preferisco non parlarne più - dice all'Adnkronos la ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola, studentessa liceo Roma: 'Io figlia di no vax e non vaccinata privata dell'adolescenza'... - SnoqTorino : RT @squopellediluna: Il senatore della Lega Pillon si era lanciato in un discorso contro il “gender nelle scuole”, indignato per la parteci… - Dagherrotipo1 : E anche 'sto giro il povero @SimoPillon ha perso l'occasione di tacere, così facendo avrebbe evitato L'ENNESIMA fig… - Eternally88 : Una studentessa che ormai fa sempre lezione online è venuta a scuola per portameli tanti regalini di Natale. Io su… - StigmabaseF : La studentessa che ha messo k.o. Pillon e la sua teoria sul gender a scuola - neXt quotidiano: Simone Pillon si è s… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola studentessa Alfiere Repubblica, Mattarella premia la bolzanina Pomella La studentessa Silvia Pomella, di Bolzano, ha ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio ... di Bolzano, per il progetto di produzione del gel igienizzante, effettuato nel 2020 per una scuola più ...

Imperia, la protesta degli studenti dell'Artistico: spuntano cartelli di denuncia per il freddo nelle aule e le classi pollaio ( Dalla prefettura alla nostra scuola, non ci hanno ascoltati. Quando ci siamo lamentati hanno ... Per questo mi chiedo quando funzionano le normative ', ha sottolineato la studentessa.

Scuola, studentessa Righi: "Noi abbiamo la 'cogestione', perché hanno occupato?" Adnkronos LaSilvia Pomella, di Bolzano, ha ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio ... di Bolzano, per il progetto di produzione del gel igienizzante, effettuato nel 2020 per unapiù ...Dalla prefettura alla nostra, non ci hanno ascoltati. Quando ci siamo lamentati hanno ... Per questo mi chiedo quando funzionano le normative ', ha sottolineato la