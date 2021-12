Scuola, studentessa liceo Roma: “Io figlia di no vax e non vaccinata privata dell’adolescenza” (Di martedì 14 dicembre 2021) “Purtroppo non sono vaccinata. I miei genitori si preoccupano degli effetti a lungo termine, che possa ammalarmi di chissà cosa a 50 anni, ma io preferisco morire prima e vivere adesso un’adolescenza normale. Non voglio bruciarla così, prigioniera, senza poter far niente. Ma a loro non interessa, dicono che lo fanno per il mio bene”. E’ il grido silenzioso di una minore che vorrebbe vaccinarsi ma non può, perché mamma e papà non vogliono: Matilde, nome immaginario di una sedicenne di un liceo Romano, figlia di due genitori no vax che “rifiutano il vaccino, hanno paura. Per loro stessi, per me…”. “Io non condivido quello che dicono, perché se lo somministrano vuol dire che un minimo di sicurezza c’è… Preferisco non parlarne più – dice all’Adnkronos la ragazza – Tanto so che è un no”. Ne hai parlato a ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) “Purtroppo non sono. I miei genitori si preoccupano degli effetti a lungo termine, che possa ammalarmi di chissà cosa a 50 anni, ma io preferisco morire prima e vivere adesso un’adolescenza normale. Non voglio bruciarla così, prigioniera, senza poter far niente. Ma a loro non interessa, dicono che lo fanno per il mio bene”. E’ il grido silenzioso di una minore che vorrebbe vaccinarsi ma non può, perché mamma e papà non vogliono: Matilde, nome immaginario di una sedicenne di unno,di due genitori no vax che “rifiutano il vaccino, hanno paura. Per loro stessi, per me…”. “Io non condivido quello che dicono, perché se lo somministrano vuol dire che un minimo di sicurezza c’è… Preferisco non parlarne più – dice all’Adnkronos la ragazza – Tanto so che è un no”. Ne hai parlato a ...

