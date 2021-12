Scuola: Mi, 'obbligo vaccinale personale, al via la nuova piattaforma' (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic (Adnkronos) - In particolare, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (Sidi) è stata introdotta una nuova funzionalità a cui le scuole possono accedere che, affiancandosi alla piattaforma già attivata a settembre per il controllo del green pass, consente ai dirigenti scolastici di verificare - mediante un'interazione tra il Sistema Informativo dell'Istruzione e la piattaforma Nazionale Digital Green Certificate - lo stato vaccinale del personale docente e Ata a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica. È previsto anche un sistema di alert che consentirà di conoscere automaticamente i mutamenti dello stato di vaccinazione del personale. Nella nota inviata oggi sono disponibili i dettagli su come accedere alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic (Adnkronos) - In particolare, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (Sidi) è stata introdotta unafunzionalità a cui le scuole possono accedere che, affiancandosi allagià attivata a settembre per il controllo del green pass, consente ai dirigenti scolastici di verificare - mediante un'interazione tra il Sistema Informativo dell'Istruzione e laNazionale Digital Green Certificate - lo statodeldocente e Ata a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica. È previsto anche un sistema di alert che consentirà di conoscere automaticamente i mutamenti dello stato di vaccinazione del. Nella nota inviata oggi sono disponibili i dettagli su come accedere alla ...

