Scuola, le proteste degli studenti contro il governo. Agitazioni in tutta Italia, Roma capofila: 40 istituti occupati (Di martedì 14 dicembre 2021) studenti e insegnanti, fianco a fianco, soltanto pochi giorni fa in tutta Italia sono scesi in piazza per protestare contro le politiche sulla Scuola intraprese dal governo nell’ambito della gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il corteo principale, e più numeroso, ha interessato la Capitale, capofila delle proteste nel Paese con circa 40 istituti occupati da settembre a oggi. LE proteste – ‘Opposizione studentesca d’alternativa, Osa’: è questa la sigla sotto la quale gli studenti in tutta Italia si stanno coordinando con proteste, picchetti e occupazioni. All’origine dell’agitazione c’è la richiesta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021)e insegnanti, fianco a fianco, soltanto pochi giorni fa insono scesi in piazza per protestarele politiche sullaintraprese dalnell’ambito della gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il corteo principale, e più numeroso, ha interessato la Capitale,dellenel Paese con circa 40da settembre a oggi. LE– ‘Opposizione studentesca d’alternativa, Osa’: è questa la sigla sotto la quale gliinsi stanno coordinando con, picchetti e occupazioni. All’origine dell’agitazione c’è la richiesta di ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, le proteste degli studenti contro il governo. Agitazioni in tutta Italia, Roma capofila: 40 istituti occupa… - mircozorzo : #STATODIEMERGENZA viene dichiarato in Italia: è stata individuata una dilagante ignoranza funzionale. Al governo co… - Geronimissimooo : @TgLa7 #Bianchi? A me piace ricordarlo così: - Patty_Rose_L : RT @felicya999: stamane a palermo protesta dei sindacati della scuola per contratti e contro precariato. bravi furbi. dovevate minacciare d… - insecuredoll : indovinate chi si è svegliato alle 7 per andare a scuola nonostante ci siano le proteste, solo perché alle 10 poi h… -