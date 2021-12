Scuola: Giannelli (presidi), 'vacanze Natale anticipate? No, già troppi giorni persi' (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Non capisco quando il Lazio dovrebbe anticipare la chiusura delle scuole e quando ce lo dovrebbe comunicare, dal momento che tra poco più di una settimana termineranno le lezioni". Così all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, che su una chiusura anticipata nel resto del Paese afferma: "i giorni di Scuola persi sono già stati troppi. Sono d'accordo con il Governo. Non è il caso di studiare come perderne altri da recuperare a giugno, quando si fa la corsa a finire prima". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Non capisco quando il Lazio dovrebbe anticipare la chiusura delle scuole e quando ce lo dovrebbe comunicare, dal momento che tra poco più di una settimana termineranno le lezioni". Così all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionaleAntonello, che su una chiusura anticipata nel resto del Paese afferma: "idisono già stati. Sono d'accordo con il Governo. Non è il caso di studiare come perderne altri da recuperare a giugno, quando si fa la corsa a finire prima".

