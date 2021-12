Scuola, da domani obbligo vaccinale: pronta la circolare (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScatta domani l’obbligo vaccinale del personale della Scuola e, secondo quanto riferisce l’Ansa, stamattina arriverà una circolare alle scuole con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e automatici come per il green pass. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScattal’del personale dellae, secondo quanto riferisce l’Ansa, stamattina arriverà unaalle scuole con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e automatici come per il green pass. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

