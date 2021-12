Scuola | da domani in vigore l’obbligo vaccinale | cosa cambia

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 dicembre 2021) Vaccino o sospensione. Dascattaanche per il personale scolastico. Presidi, docenti, dirigenti e collaboratori scolastici dovranno essere in regola con le vaccinazioni, anche la terza, da effettuare entro nove mesi dall’ultima somministrazione. Chi, al momento del controllo, risulterà non vaccinato (o guarito dal Covid da meno di sei mesi), avrà 5 giorni per mettersi in regola. Entro quel periodo di tempo l’inadempiente dovrà infatti dimostrare di aver prenotato la vaccinazione entro i successivi 20 giorni. Solo così potrà tornare al lavoro, altrimenti scatterà la sospensione, anche dallo stipendio. Chi è esente dalla vaccinazione? Il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in ...