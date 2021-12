Scrittori | è morto Charles Morris | autore di ' Crack' | bestseller su crisi finanziaria 2007

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) New York, 14 dic. - (Adnkronos) - Lo scrittore statunitenseRichard, avvocato ed ex banchiere, che con una serie di libri provocatori ha denunciato la mancanza di etica nell'economia e nella finanza, èad Hampton, nel New Hampshire, all'età di 82 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta lunedì 13 dicembre, è stata pubblicata oggi dal "New York Times".di una quindicina di libri,aveva avuto grande successo con il. Come siamo arrivati al collasso del mercato e cosa ci riserva il futuro" (uscito in Usa nel 2008 e tradotto in italiano da Elliot Edizioni), dove indagava la vicenda dellaprovocata dai famigerati subprime loans del 2006-8. Tra coloro che avevano ...