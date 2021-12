Sciopero treni Italo e Trenitalia giovedì 16 dicembre 2021: orari e fasce garantite (Di martedì 14 dicembre 2021) Sciopero trasporti. In vista, per questa settimana, uno Sciopero indetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti e previsto per giovedì 16 dicembre 2021. Per quanto concerne la fascia oraria interessata, questa sarà dalla mezzanotte fino alle ore 21.00. Sono previste, di conseguenza, disservizi con le compagnie trenitalia e con Italo Treno (tuttavia vi saranno dei treni garantiti). A rischio, soprattutto, le corse che non rientrano negli orari principali e che non prevedono tappe nei principali capoluoghi italiani. Ma vediamo nello specifico quali saranno i disservizi e quali sono le principali cause che hanno portato alla decisione di bloccare il servizio dei trasporti in Italia. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021)trasporti. In vista, per questa settimana, unoindetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti e previsto per16. Per quanto concerne la fasciaa interessata, questa sarà dalla mezzanotte fino alle ore 21.00. Sono previste, di conseguenza, disservizi con le compagnietalia e conTreno (tuttavia vi saranno deigarantiti). A rischio, soprattutto, le corse che non rientrano negliprincipali e che non prevedono tappe nei principali capoluoghi italiani. Ma vediamo nello specifico quali saranno i disservizi e quali sono le principali cause che hanno portato alla decisione di bloccare il servizio dei trasporti in Italia. Leggi ...

