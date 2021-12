Sci di fondo | i convocati dell’Italia per Coppa del Mondo ed Alpen Cup

(Di martedì 14 dicembre 2021) Sabato 18 e domenica 19 dicembre sarà protagonista lo sci di, con l’Italia che sarà rappresentata sia indelche inCup: sono stati appena diramati i, diciotto in tutto, dal direttore tecnico Alfred Stauder. Sette italiani saranno in gara a Dresda, in Germania, nella quarta tappa didel, l’ultima prima del Tour de Ski, col programma che prevede sabato le sprint tl individuali e domenica le sprint tl a coppie. Vedremo ai nastri di partenza Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Michael Hellweger, Simone Mocellini, Greta Laurent, Nicole Monsorno, Elisa Brocard. Saranno undici gli azzurri in gara nella seconda tappa stagionale diCup, che prevede sia per la categoria senior sia per quella junior ...

