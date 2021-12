Sci alpino, Val d’Isere 2021: presenti 9 azzurre, ci sono Goggia e Bassino (Di martedì 14 dicembre 2021) La Coppa del mondo di sci alpino femminile farà tappa alla Val d’Isere, in Francia, con le esponenti del movimento azzurro pronte a dare il massimo per la causa nostrana. Discesa e supergigante programmati sabato 18 e domenica 19 dicembre; Sofia Goggia, Marta Bassino, Federica Brignone, Nadia Delago, Elena Curtoni, Nicole Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler a rispondere all’appello. Appuntamento particolarmente rilevante per la bergamasca Goggia, in trionfo nel 2020 sulla medesima pista al termine della discesa transalpina; in particolare, l’orobica è riuscita a superare la concorrenza rappresentata dalla svizzera Corinne Suter, infine seconda classificata. Grande speranze italiane in Val d’Isere; possibilità concreta che Bassino e Brignone, ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) La Coppa del mondo di scifemminile farà tappa alla Val, in Francia, con le esponenti del movimento azzurro pronte a dare il massimo per la causa nostrana. Discesa e supergigante programmati sabato 18 e domenica 19 dicembre; Sofia, Marta, Federica Brignone, Nadia Delago, Elena Curtoni, Nicole Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler a rispondere all’appello. Appuntamento particolarmente rilevante per la bergamasca, in trionfo nel 2020 sulla medesima pista al termine della discesa transalpina; in particolare, l’orobica è riuscita a superare la concorrenza rappresentata dalla svizzera Corinne Suter, infine seconda classificata. Grande speranze italiane in Val; possibilità concreta chee Brignone, ...

