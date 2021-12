Sci alpino, stagione finita per lo slalomista vice Campione del Mondo Adrian Pertl: crociato rotto e addio Olimpiadi (Di martedì 14 dicembre 2021) Una banale ed apparentemente innocua caduta rimediata nel gigante di Val d’Isere ha sentenziato la fine prematura della stagione per il venticinquenne Adrian Pertl, uno dei prospetti più interessanti del panorama sciistico internazionale. Pertl, secondo a sorpresa nella rassegna iridata di Cortina 2021, è scivolato a pochi metri dal traguardo impattando una porta con il ginocchio. La diagnosi non ha lasciato scampo al carinziano: rottura del legamento crociato anteriore e lesione al menisco del ginocchio destro, che tradotto significa addio ambizioni olimpiche. Il giovane raggiunge in infermeria Roland Leitinger, altro portento della nazionale austriaca fermato come Pertl dalla rottura del crociato. Leititnger aveva battezzato la ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Una banale ed apparentemente innocua caduta rimediata nel gigante di Val d’Isere ha sentenziato la fine prematura dellaper il venticinquenne, uno dei prospetti più interessanti del panorama sciistico internazionale., secondo a sorpresa nella rassegna iridata di Cortina 2021, è scivolato a pochi metri dal traguardo impattando una porta con il ginocchio. La diagnosi non ha lasciato scampo al carinziano: rottura del legamentoanteriore e lesione al menisco del ginocchio destro, che tradotto significaambizioni olimpiche. Il giovane raggiunge in infermeria Roland Leitinger, altro portento della nazionale austriaca fermato comedalla rottura del. Leititnger aveva battezzato la ...

