Sci alpino: le convocate dell’Italia per la Coppa del Mondo a Val d’Isere. Sofia Goggia la stella (Di martedì 14 dicembre 2021) Viaggia verso la Francia la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile. Week-end dedicato alla velocità per il massimo circuito internazionale: tappa a Val d’Isere, località classica per il Circo Bianco. In programma ci sono una discesa libera sabato, preceduta da due prove nei giorni precedenti, ed un SuperG domenica mattina. La stella della squadra azzurra è ovviamente Sofia Goggia che vestirà il doppio pettorale rosso in entrambe le discipline: la bergamasca è vincitrice uscente su questa pista, si impose l’anno scorso in discesa. Occhio anche alle altre convocate della compagine tricolore, tutte pronte al colpaccio, a partire da Federica Brignone. Spazio anche a Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Viaggia verso la Francia ladeldi scial femminile. Week-end dedicato alla velocità per il massimo circuito internazionale: tappa a Val, località classica per il Circo Bianco. In programma ci sono una discesa libera sabato, preceduta da due prove nei giorni precedenti, ed un SuperG domenica mattina. Ladella squadra azzurra è ovviamenteche vestirà il doppio pettorale rosso in entrambe le discipline: la bergamasca è vincitrice uscente su questa pista, si impose l’anno scorso in discesa. Occhio anche alle altredella compagine tricolore, tutte pronte al colpaccio, a partire da Federica Brignone. Spazio anche a Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta ...

Advertising

_Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - Eurosport_IT : ?????? Nello sci alpino, gli unici due italiani a vincere tre gare in tre giorni consecutivi sono: ?? Alberto Tomba 2… - zazoomblog : Sci alpino: Cdm. Nove azzurri tra discesa e superg per gare Val Gardena - #alpino: #azzurri #discesa #superg - Eurosport_IT : Per voi invece cosa è più probabile? ?????? Le dichiarazioni di Sofia Goggia: -