Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Val d’Isere. Sulla Oreiller-Killy troviamo un’azzurra sul podio dal 2016 a questa parte (Di martedì 14 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile saluta la località svizzera di St. Moritz e vola a Val d’Isere, in Francia, dove sono in programma nel weekend una discesa libera ed un superG. L’Italia si presenterà al cancelletto di partenza con l’intenzione di estendere ulteriormente il proprio dominio stagionale, poiché nelle cinque gare di velocità finora disputate le azzurre hanno raccolto quattro vittorie e due secondi posti. Nessun team può vantare una tale competitività tra le porte larghe e considerando la striscia di podi italiani consecutivi Sulla Oreiller-Killy è lecito aspettarsi un altro weekend trionfale. Dal 2016 a questa parte Val d’Isere ha ospitato una combinata, tre discese e cinque superG: in tutte le ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di scifemminile saluta la località svizzera di St. Moritz e vola a Val, in Francia, dove sono in programma nel weekend una discesa libera ed un superG. L’Italia si presenterà al cancelletto dinza con l’intenzione di estendere ulteriormente il proprio dominio stagionale, poiché nelle cinque gare di velocità finora disputate le azzurre hanno raccolto quattro vittorie e due secondi posti. Nessun team può vantare una tale competitività tra le porte larghe e considerando la striscia di podi italiani consecutiviè lecito aspettarsi un altro weekend trionfale. DalValha ospitato una combinata, tre discese e cinque superG: in tutte le ...

