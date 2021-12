Scambio Arthur-Luis Alberto: Juventus e Lazio ci pensano (Di martedì 14 dicembre 2021) Juventus e Lazio starebbero imbastendo un clamoroso Scambio Arthur-Luis Alberto. Entrambi vivono ormai da separati in casa con i loro club, e la cessione metterebbe d’accordo tutti. Scambio Arthur-Luis Alberto: perché sarebbe utile alle due squadre? Sia lo spagnolo che il brasiliano sono ormai ai ferri corti con i loro rispettivi tecnici. Arthur ha ormai rotto con Allegri che non l’ha nemmeno convocato per l’ultima trasferta di campionato a Venezia. Lo stesso agente del brasiliano, Federico Pastorello, ha confermato che il suo assistito è ufficialmente sul mercato perché vuole giocare di più in vista del prossimo Mondiale.Stesso discorso per Luis Alberto, il cui ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 dicembre 2021)starebbero imbastendo un clamoroso. Entrambi vivono ormai da separati in casa con i loro club, e la cessione metterebbe d’accordo tutti.: perché sarebbe utile alle due squadre? Sia lo spagnolo che il brasiliano sono ormai ai ferri corti con i loro rispettivi tecnici.ha ormai rotto con Allegri che non l’ha nemmeno convocato per l’ultima trasferta di campionato a Venezia. Lo stesso agente del brasiliano, Federico Pastorello, ha confermato che il suo assistito è ufficialmente sul mercato perché vuole giocare di più in vista del prossimo Mondiale.Stesso discorso per, il cui ...

