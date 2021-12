Sassoli ha deciso: si ritira dalla corsa per il bis alla guida del Parlamento Ue (Di martedì 14 dicembre 2021) Un passo di lato. Per il bene del gruppo dei socialisti, e anche in nome di quella leale collaborazione tra forze europeiste che sostiene anche la commissione guidata da Ursula von der Leyen. David Sassoli ha insomma deciso: si ritira dalla corsa per la riconferma alla guida del Parlamento europeo. Lo ha confidato ai vertice del Pd e ai suoi più stretti collaboratori. Ne ha parlato coi capidelegazione socialisti e con la loro leader, la spagnola Iratxe Garcia Pérez. E questa sera lo annuncerà ufficialmente all'assemblea dei Socialisti e Democratici (S&D) in programma a Bruxelles. Ci ha creduto, in realtà. E ci ha provato. Nonostante fosse chiaro fin dall'inizio che sarebbe stata difficile. Perché la riconferma ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 14 dicembre 2021) Un passo di lato. Per il bene del gruppo dei socialisti, e anche in nome di quella leale collaborazione tra forze europeiste che sostiene anche la commissioneta da Ursula von der Leyen. Davidha insomma: siper la riconfermadeleuropeo. Lo ha confidato ai vertice del Pd e ai suoi più stretti collaboratori. Ne ha parlato coi capidelegazione socialisti e con la loro leader, la spagnola Iratxe Garcia Pérez. E questa sera lo annuncerà ufficialmente all'assemblea dei Socialisti e Democratici (S&D) in programma a Bruxelles. Ci ha creduto, in realtà. E ci ha provato. Nonostante fosse chiaro fin dall'inizio che sarebbe stata difficile. Perché la riconferma ...

