Santos Festival of Cycling 2022 | presenti Rohan Dennis e Richie Porte

Leggi su oasport

(Di martedì 14 dicembre 2021) Non ci sarà il consueto inizio di stagione in terra australiana per il World Tour di ciclismo. Vista la situazione riguardante la pandemia, infatti, il Paese oceanico ha deciso di annullare l’ormai tradizionale Tour Down Under come accaduto anche in quest’annata. Per chi resterà in patria in sostituzione però spazio alof. La concorrenza non sarà delle migliori, visto che saranno al via solamente corridori a livello nazionale, ma non mancheranno le stelle. Prenderanno parte della corsa infatti, che potrà vestire la sua nuova maglia della Jumbo-Visma, e l’ex compagno di squadra alla Ineos Grenadiers, con i colori della nazionale australiana. Appuntamento dal 27 al 29 gennaio, mentre in contemporanea anche la corsa al ...