Santini | “Il top club inglese è la squadra più vicina ad Insigne!”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 14 dicembre 2021) Fabioha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato e soffermandosi soprattutto sul possibile futuro di Insigne lontano da Napoli. Queste le dichiarazioni sul capitano azzurro: Napoli rinnovo Insigne“Lapiùad Insigne è il Tottenham! Fabio Paratici lo sta corteggiando con insistenza. De Laurentiis inoltre non pare infastidito, anzi il patron ritiene che la destinazionepossa essere la miglior soluzione per il capitano del Napoli. Antonio Conte è pazzo di Insigne e vorrebbe il 24 al Tottenham già a gennaio. Il campione d’Europa di Frattamaggiore è lusingato da questa corte ma è indeciso. La sua idea è di non rompere con il Napoli a stagione in corso. Ci sono stati incontri anche con Juve e Inter, in questo momento però l’unicain vantaggio è il ...