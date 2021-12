"Santa Messa con Salvini". La locandina diventa un caso: "Ma è fake" (Di martedì 14 dicembre 2021) Sui social circola una locandina che pubblicizza una Santa Messa alla presenza di Salvini. Scatta la polemica, ma la Lega prende le distanze: "Non era autorizzata, è da considerarsi un abuso" Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 dicembre 2021) Sui social circola unache pubblicizza unaalla presenza di. Scatta la polemica, ma la Lega prende le distanze: "Non era autorizzata, è da considerarsi un abuso"

repubblica : 'Santa Messa con Salvini', ma Azione Cattolica protesta: 'La liturgia non ha partiti' [di Clemente Pistilli] - vaticannews_it : #10dicembre Il saluto di #PapaFrancesco all'@ItalianAirForce: 'Siamo fatti per il cielo, apriamoci a Dio e agli alt… - PaoloDS2000 : 'Santa Messa con Salvini', ma Azione Cattolica protesta: 'La liturgia non ha partiti' - AleMora_Voice : @matteosalvinimi Vorrei partecipare alla santa messa con Salvini come posso prenotarmi? - marco_vallari : RT @siriomerenda: Santa Messa con...Don Matteo #AzioneCattolica #Natale #Salvini #SantaMessa -